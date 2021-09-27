Опубликована сцена с Карнажем из второго "Венома"

Близится премьера сиквела "Венома" с оригинальным подзаголовком "Да придёт Карнаж". Она состоится 30 сентября - и в России, и в остальном мире.

Именно Карнажу, которого играет Вуди Харрельсон, посвящён новый промо-ролик, выложенный компанией Sony на YouTube. Он состоит из сцены, в которой Карнаж сбегает из тюрьмы, вселившись в убийцу Клетуса Кэссиди.

Режиссёром нового фильма с Томом Харди в главной роли выступил Энди Сёркис. Который недавно пообещал встречу Венома с Человеком-пауком.

Ранее также стало известно, что "Веном" может оказаться самым коротким кинокомиксом в истории.