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Опубликована сцена с Карнажем из второго "Венома"

Новости
    27.09.2021, 19:43
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Близится премьера сиквела "Венома" с оригинальным подзаголовком "Да придёт Карнаж". Она состоится 30 сентября - и в России, и в остальном мире.

Фото: kinopoisk.ru
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Именно Карнажу, которого играет Вуди Харрельсон, посвящён новый промо-ролик, выложенный компанией Sony на YouTube. Он состоит из сцены, в которой Карнаж сбегает из тюрьмы, вселившись в убийцу Клетуса Кэссиди.

Режиссёром нового фильма с Томом Харди в главной роли выступил Энди Сёркис. Который недавно пообещал встречу Венома с Человеком-пауком.

Ранее также стало известно, что "Веном" может оказаться самым коротким кинокомиксом в истории.

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