"Веном 2" может стать самым коротким кинокомиксом

Все уже давно привыкли к тому, что фильмы в жанре супергероики должны идти не меньше двух часов. Яркий тому пример - четырехчасовое полотно Зака Снайдера про его Лигу справедливости, которое многие фанаты даже не посчитали затянутым.

Но, как пишет Digital Spy, сломать этот дурацкий стереотип может "Веном 2" с Томом Харди - вот он тот антигерой, который нужен современному кинематографу.

По информации издания, на сайте продажи билетов Fandango, длительность картины Энди Серкиса составляла всего 90 минут. На данный момент страница уже недоступна.

Таким образом, лента о похождениях инопланетного симбиота может стать самой короткой по продолжительности среди всех фильмов MCU и Sony Pictures Universe of Marvel Characters - это новое название для кинофраншизы, возможно, закладывающее основу для встречи Питера Паркера и Эдди Брока.

Кстати, если кроссовера между Человеком-пауком и Веномом в кино еще придется ждать очень долго, то в игровой индустрии их рандеву уже официально анонсировали на онлайн-презентации PlayStation Showcase.