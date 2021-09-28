ОПЕК: Спрос на нефть в развитых странах не вернется на докризисный уровень

Спрос на нефть в развитых странах никогда не вернется на докризисный уровень, а к 2045 году и вовсе сократится на треть. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе ОПЕК World Oil Outlook.

По мнению экспертов, в течение 2019-2026 годов спрос на нефть увеличится на 13,8 миллиона баррелей в сутки. При этом львиная доля (80%) придется на 2021-2023 годы, когда мир будет наверстывать потребление после локдаунов.

В ОПЕК считают, что спрос на нефть в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) достигнет пика в 46,6 миллиона баррелей в сутки в 2023 году, а затем начнет медленно снижаться - до 34 миллионов баррелей в сутки к 2045 году.

При этом в развивающихся странах рост потребления нефти к 2045 году достигнет 74,1 миллиона баррелей в сутки.

В целом глобальный спрос на нефть к 2045 году достигнет 108,2 миллиона баррелей в сутки, прогнозируют в ОПЕК.

Ранее аналитики Bank of America опубликовали прогноз, согласно которому к 2022 году цена на нефть Brent может вырасти до 100 долларов за баррель.

В свою очередь, эксперты Международного энергетического агентства спрогнозировали полное восстановление спроса на нефть в 2022 году. По прогнозам аналитиков, участникам ОПЕК+ придется ослабить ограничения по добыче.