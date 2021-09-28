Пикап Isuzu D-Max получил в России внедорожную модификацию

В России появилась внедорожная версия пикапа D-Max. У AT35 от исландской компании Actic Trucks увеличенные углы въезда, съезда и переката, увеличенный дорожный просвет, уменьшенное удельное давление на грунт.

Клиренс модели был увеличен с 235 до 273 мм, угол въезда с 30 до 35 градусов, а угол съезда - с 24 до 29,7 градуса. Длина автомобиля осталась той же (5265 мм), а ширина и высота увеличились - до 2040 и 1910/1915 мм соответственно.

Увеличенная до 315 мм ширина колес позволит машине увереннее держаться на снегу и песке, а боковой профиль в 220 мм должен амортизировать большинство неровностей дорожного покрытия.

Уехать еще дальше от цивилизации позволит установка топливного бака на 140 л, что практически вдвое больше штатного объема. А лебедка с радиоуправлением и шноркель выручат на среднем и тяжелом бездорожье и при форсировании водных преград.

При этом цена D-Max АТ35 не уточняется.

В России пикап предлагается со 190-сильным дизелем 4JJ3 объёмом 3.0 литра, пиковый крутящий момент которого составляет 450 Нм. Двигатель доступен в паре как с 6-ступенчатой МКП, так и с 6-диапазонным "автоматом" производства Aisin.

Цены на обычный D-Max начинаются от 2 760 000 рублей - столько просят за версию с полуторной кабиной и МКП. На 100 тысяч дороже обойдётся пикап в следующей комплектации и с двойной кабиной.

Ранее "РГ" сообщала о том, что Isuzu привезет в нашу страну внедорожник Mu-X. Модель появится на нашем рынке в первой половине 2022 года.