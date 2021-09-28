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28.09.2021 05:00
Рубрика: Культура

Премьера фильма "Небо" о гибели летчика Пешкова в Сирии перенесена на ноябрь

Текст: Иван Петров
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Премьеру художественного фильма "Небо" о погибшем в Сирии российском военном летчике Олеге Пешкове перенесли с октября на ноябрь. Именно в ноябре произошли трагические события в Сирии, вокруг которых построен сюжет.

Фото: Николай Черкасов/ РГ
На авиабазе Хмеймим открыли памятник погибшему летчику Пешкову

Показ фильма на российской авиабазе "Хмеймим" в Сирии запланирован на 24 ноября (день гибели Пешкова). В связи с этим было принято решение перенести премьеру ленты и ее выход в прокат и в России - также на ноябрь. В широкий прокат лента в нашей стране выйдет 18 ноября.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу рассказал, что фильм "Небо" основан на реальных событиях. По его словам, картина продемонстрирует вклад Вооруженных сил России в борьбу с террористами в Сирии.

В основе сюжета фильма история гибели военного летчика Олега Пешкова и спасения штурмана Константина Мурахтина, произошедшая в 2015 году в Сирии. Съемки кинокартины проходили на реальных объектах Минобороны РФ, в том числе в Национальном центре управления обороной РФ, Липецком авиацентре и авиабазе Хмеймим в Сирии.

Бомбардировщик Су-24 под управлением летчика Олега Пешкова и штурмана Константина Мурахтина был сбит турецким истребителем на севере Сирии 24 ноября 2015 года. Экипаж успел катапультироваться. Штурмана Мурахтина удалось спасти в ходе спецоперации. Пешкова боевики расстреляли еще в воздухе, пока он спускался с парашютом. Позже все террористы, участвовавшие в этом, были идентифицированы. Следственный комитет РФ предъявил им заочные обвинения, после чего они были объявлены в международный розыск.

Погибшему летчику присвоили звание Героя России посмертно.

Ранее "РГ" сообщала о готовящейся в октябре премьере фильма "Небо".

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