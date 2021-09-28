Появилось видео с места обрушения перехода в Пермском крае

Прошлой ночью в районе поселка Кукуштан Пермского края произошло ДТП, жертвами которого стали два человека.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, виновником ДТП стал водитель большегрузного автомобиля MAN, который забыл опустить кузов. В результате автомобиль на ходу задел кузовом надземный переход, расположенный на федеральной трассе Пермь - Екатеринбург, и обрушил его. Водитель грузовика от полученных травм скончался на месте. В момент обрушения конструкции на трассе оказался автомобиль "Газель", водитель которого также погиб в ДТП.

В настоящее время федеральная трасса перекрыта в месте ДТП. Для участников дорожного движения организован объезд через село Платошино и поселок Кукуштан.

В Сети появилось видео с места обрушения надземного пешеходного перехода, на котором можно увидеть большегрузный автомобиль, кабина которого раздавлена рухнувшей конструкцией надземного перехода.