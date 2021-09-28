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28.09.2021 22:44
Рубрика: Общество

В Оренбурге открыли памятник летчику Михаилу Девятаеву

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Памятник легендарному летчику Михаилу Девятаеву, совершившему с девятью товарищами побег из фашистского концлагеря на угнанном у немцев самолете, открыли в Оренбурге. Именно в этом городе будущий Герой Советского Союза перед самой войной получил путевку в небо, окончив местное авиационное училище.
Фото: Игорь Храмов Фото: Игорь Храмов
Фото: Игорь Храмов

Как уже писала "РГ", монумент был заложен в июле в сквере школы №39, которая носит имя героя. А уже спустя два месяца состоялась торжественная церемония открытия бронзового бюста. Автором проекта стал скульптор Александр Сукманов. Оренбуржцам и гостям города Михаил Девятаев предстал молодым курсантом - таким, каким он был в годы учебы в Первом Чкаловском военном авиационном училище им. Ворошилова. Образ героя бережно воссоздан по фотографиям из семейного архива, предоставленным сыном летчика Александром Девятаевым.

Фото: Мордовское патриотическое объединение "Поиск"
Что осталось неизвестным в биографии летчика Михаила Девятаева

Монумент установлен на сборы от благотворительного спектакля "Гостиница Астория" с участием известных жителей города: чиновников, политиков, бизнесменов.

С инициативой об увековечении памяти героя-летчика ранее выступил оренбургский писатель и краевед, руководитель благотворительного фонда "Евразия" Игорь Храмов.

- Осенью 2001 года, будучи на практике в газете "Франкфуртер альгемайне цайтунг", я приехал на встречу с Михаилом Девятаевым, которая проходила в мемориальном центре концлагеря Заксенхаузен, - рассказал "РГ" собеседник. - Я видел, с каким пиететом и невероятным восхищением смотрели немцы на этого легендарного человека. Они были потрясены его рассказом. Михаил Петрович учился в Оренбурге (в то время - Чкалов) с 1938-го по 1940 год. Несколько лет назад в одной из телепередач о людях, тесно связанных с нашим городом, я сказал, что на Аллее героев не хватает имени Михаила Девятаева. И вот наконец историческая справедливость восторжествовала.

Справка "РГ"

Михаил Петрович Девятаев - Герой Советского Союза, уроженец мордовского села Торбеево, почетный гражданин Республики Мордовия, а также города Казани и немецких городов Вольгаста и Цинновица. Похоронен в 2002 году в Казани на Арском кладбище.

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