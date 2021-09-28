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28.09.2021 21:47
Рубрика: Происшествия

Арестован подозреваемый в гибели 5 человек на Эльбрусе

Текст: Роман Кияшко (Кабардино-Балкария)

Организатор коммерческого восхождения на Эльбрус, во время которого погибли пять альпинистов, арестован. Об этом во вторник сообщили "РГ" в следственном управлении СК РФ по Кабардино-Балкарии.

Фото: ТАСС
Организатор тура на Эльбрус дал показания после ЧП с альпинистами

Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании организатору тура меры пресечения в виде заключения под стражу. В суде удовлетворили требование СК РФ и арестовали подозреваемого на два месяца.

Ранее было возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Напомним, 23 и 24 сентября на Эльбрусе во время восхождения погибли пять человек. Одна девушка скончалась от горной болезни, еще четверо замерзли. 11 человек, в том числе 3 гида, попали в больницу с тяжелыми обморожениями и травмами.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария

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