В Коми на неопределенный срок продлили запрет на массовые мероприятия

В Республике Коми из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки продлен запрет на проведение любых культурно-массовых мероприятий, об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Примечательно, что срок действия ограничений пока не установлен. Фактически запрет действует до момента, когда его официально отменят другим нормативом.

Для сравнения, в Петербурге и Вологодской области, где также недавно продлили коронавирусные ограничения, эти меры пролонгированы до 31 октября.

В релизе, распространенном пресс-службой правительства Коми отмечается, что эпидемиологическая обстановка в республике неблагоприятная и массовые мероприятия могу быть возобновлены только после ее стабилизации.

За последние сутки в Коми выявлено 225 новых случаев коронавируса, вылечилось 56 человек.