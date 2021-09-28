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28.09.2021 17:08
Рубрика: Экономика

Объявлен тендер на строительство аэропорта Бельбек за 1,2 млрд рублей

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
АО "Международный аэропорт Симферополь" начал поиск подрядчика для строительства гражданского сектора аэропорта Бельбек в Севастополе. Информация опубликована на сайте госзакупок.

- Объект возводится близ села Фруктовое, вплотную примыкает к микрорайону Любимовка, на территории Нахимовского района, в восьми километрах к северу от города Севастополя, - сказано в конкурсной документации.

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Максимальная цента контракта составляет 1,198 миллиарда рублей, финансирование предусмотрено федеральной целевой программой "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года". Инфраструктуру аэропорта должны построить за один год с момента начала работ.

Сообщается, что проектная документация была разработана ФГУП "Главное военно-строительное управление №7" и получила положительное заключения госэкспертизы министерства обороны РФ.

Гражданский аэропорт Бельбек построят на шести участках общей площадью 21,2 гектара.

Подрядчик должен возвести перрон на четыре воздушных судна и две посадочные вертолетные площадки. Аэропорт будет принимать бизнес-джеты и административные самолеты А-319, Ан-24, GLF 5, Ту-204/214, а также вертолеты типа Ми-8.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Предусмотрено строительство колонок для технического обслуживания гражданской авиации, установка светосигнального оборудования и освещения перрона, а также ограждения по периметру с откатными воротами. На объекте необходимо создать всю инженерную инфраструктуру, которая включает трансформаторные подстанции, водопроводную насосную станцию, очистные сооружения и сети.

Общая территория аэропорта составит 16,1 гектара, из которых 3,9 гектара займут аэродромные покрытия, а более 11 гектаров - озеленение.

Ранее сообщалось, что строительство аэровокзального комплекса (здания терминала и парковок для спецтехники и автомобилей пассажиров) на Бельбеке выполнит частный инвестор за 900 миллионов рублей.

Справка "РГ"

Развитие гражданского сектора аэропорта Бельбек предусмотрено федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя. В 2014 году он стал аэродромом двойного назначения. Позднее было принято решение, что Бельбек станет филиалом международного аэропорта Симферополь, принимающим литерные рейсы и бизнес-авиацию. В 2018 году силами Минобороны России на Бельбеке реконструирована взлетно-посадочная полоса, которая теперь может принимать тяжелую транспортную авиацию и пассажирские лайнеры.

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