Жительницу Тюмени осудили за продажу дочери в сексуальное рабство

Тимирязевский суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы женщину, приехавшую в Москву из Тюмени, чтобы за миллион рублей передать тринадцатилетнюю дочь покупателю для оказания сексуальных услуг.

Мать признали виновной в торговле беспомощным несовершеннолетним (пункты "б" и "з" части 2 статьи 127.1 УК РФ). Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу суда. Наказание она будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

Как ранее писала "РГ", оперативники заметили в интернете подозрительное объявление о продаже девочки. Сотрудники уголовного розыска и следователи назначили "сделку" в одной из столичных гостиниц. Получив миллион рублей, 37-летняя женщина передала ребенка "покупателям" и тут же была задержана. В ходе следствия мать признала вину и раскаялась. По ее словам, на преступление она пошла из-за нехватки денег.