Сенатор рассказала, каким будет средний размер пенсии в 2024 году

К 2024 году средний размер страховых пенсий россиян составит 20 тысяч рублей. Об этом журналистам рассказала заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, пишет ТАСС.

Она пояснила, что индексация пенсий закладывалась в прошлом году на ближайшие три года. Ее размер определялся таким образом, чтобы она увеличивалась выше уровня инфляции и не менее, чем на одну тысячу рублей каждый год.

Сегодня средний размер страховых пенсий составляет 17 444 рубля.

Бибикова пояснила, что сумма, на которую увеличится пенсия у конкретного человека, зависит от ее нынешнего размера. Так, в 2022 году индексация составит 5,9%. И если кто-то уже получает 20 тысяч рублей, то в следующем году его пенсия вырастет почти на 1,2 тысячи рублей.

Сенатор напомнила, что страховые пенсии неработающих пенсионеров индексируются с 1 января. Социальные же пенсии повышаются 1 апреля. И в 2022 году они будут проиндексированы на 7,7%. По ее словам, с этого года размер социальных и государственных пенсий повышается исходя из медианной величины социальных пенсий.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что средний размер страховой пенсии по старости в 2022 году составит 18,5 тысячи рублей, в 2023 -19,5 тысячи рублей, в 2024-м - почти 20,5 тысячи рублей.