В ПФР назвали условия досрочной пенсии для ряда профессий

Водители общественного транспорта (автобусов, троллейбусов, трамваев) имеют право выйти на пенсию раньше общеустановленного срока. Для этого им необходимо выполнить ряд условий, рассказали в отделении ПФР по Москве и Московской области.

Так, мужчины - представители этих профессий могут выйти на пенсию в возрасте 55 лет, а женщины - при достижении возраста 50 лет.

Для досрочной пенсии необходимо выполнить два условия:

- проработать на регулярных пассажирских маршрутах определнное время (мужчины - 20 лет, женщины - 15 лет);

- иметь страховой стаж не менее 25 (мужчины) и 20 (женщины) лет;

- иметь величину не менее индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30.

В ПФР отметили, что к регулярным городским маршрутам относятся "регулярные маршруты, проходящие в пределах черты города, выполняемые автотранспортными средствами, предназначенными для перевозок пассажиров с числом мест для сидения (помимо водителя) более восьми".

"Не имеют права на пенсионные льготы водители, работающие на пригородных, междугородних, специализированных маршрутах, а также водители, выполняющие заказные перевозки пассажиров по маршрутам, не относящимся к регулярным городским, либо водители ведомственного транспорта, осуществляющие перевозку работников предприятия", - уточнили в Пенсионном фонде.