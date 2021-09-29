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29.09.2021 00:37
Рубрика: Власть

МИД РФ назвал информационной агрессией удаление каналов RT на YouTube

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Министерство иностранных дел России назвало "беспрецедентной информационной агрессией" действия видеохостинга YouTube в отношении немецкоязычных проектов российского медиахолдинга RT. Удалены без права на восстановление аккаунты двух медиаоператоров группы РТ - RT DE и Der Fehlende Part.

Фото: Wong Maye-E/AP
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"Попытки интернет-гиганта увязать такие вопиющие действия с некими абстрактными "нарушениями внутренних правил сообщества" в качестве обоснования этого очевидного проявления цензуры и подавления свободы выражения мнений рассматриваться не могут и не будут", - говорится в распространенном во вторник заявлении МИД РФ.

В министерстве не сомневаются, что на подобные действия YouTube пошел при поддержке германских властей и местных СМИ, которые без стеснения и практически открыто подвергали корреспондентов российских вещателей многолетней травле. Цель агрессии очевидна - заглушить не укладывающиеся в комфортный для немецкого официоза медийный фон источники информации, отмечают в МИД.

В ведомстве считают, что необходимо принять ответные симметричные меры в отношении немецких СМИ в России, которые неоднократно были уличены в участии во вмешательстве во внутренние дела нашей страны. МИД обратится к компетентным ведомствам РФ с предложением ответных мер против YouTube и немецких СМИ в России.

Напомним, накануне стало известно, что принадлежащий Google видеохостинг Youtube без предупреждения удалил сразу два канала Russia Today на немецком языке без возможности восстановления. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что этот факт можно считать "полноценным объявлением медийной войны России со стороны Германии". Симоньян подчеркнула, что ресурсы пользовались популярностью среди немецкоязычной аудитории.

В Роскомнадзоре заявили, что Google придется оплатить штраф до одного миллиона рублей, если корпорация откажется снять все ограничения с YouTube-каналов RT DE и DFP. Кроме того, если и дальше Google не снимет ограничения, то штраф вырастет до 3 миллионов рублей.

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