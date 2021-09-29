На испанском острове Пальма поток лавы приблизился к океану

Лава извергающегося уже десятый день вулкана на испанском острове Пальма дошла до океана. Об этом сообщили службы по чрезвычайным ситуациям Канарских островов, отмечая, что контакт лавы с соленой водой может спровоцировать взрывы и выделение вредных для здоровья газов.

Подчеркивается, что в данной ситуации дом - является самым безопасным местом. Тех же, кто находится на улице, специалисты призвали найти убежище, пишет РИА Новости.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на газету "Паис", местные власти запретили судам вход в акваторию на расстоянии почти 4 км из соображений безопасности.

Еще в понедельник жителей ряда районов острова (Сан-Борондона, Марины Альта, Марины Баха и Ла Кондесы Пальма) предупреждали о приближении потока лавы к океану. Тогда лава находилась в полутора километрах от берега.

Напомним, извержение вулкана на канарском острове Пальма началось 19 сентября. За это время, по оценкам специалистов, лава покрыла более 200 гектаров земли. Уничтожены около 700 зданий, большинство из которых - жилые дома. Разрушены несколько дорог. Эвакуированы около шести тысяч жителей Пальмы, жители еще нескольких прибрежных районов должны оставаться дома.