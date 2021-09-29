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29.09.2021 10:05
Рубрика: Российский автопром

Новая Lada Vesta: известно, как изменится дизайн на самом деле

Текст: Константин Руссов
Фото: www.vk.com/club188649544 Фото: www.vk.com/club188649544
Фото: www.vk.com/club188649544

В 2022 году АвтоВАЗ начнёт продажи обновлённой Lada Vesta, которая в "пилотном" режиме уже выпускается на заводе компании в Ижевске. Появилось фото седана модели с фронтальной частью без камуфляжа, которое позволяет оценить масштаб рестайлинга.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Камуфляж оказался не бесполезным и сделал своё дело: ввёл в заблуждение обывателей. Так, машина в плёнке, казалось, получила головные фары новой формы - более узкой, чем у актуальной версии. Однако на снимке, опубликованном Avtograd news, видно, что форма осталась прежней, а вот внутренняя архитектура фары изменилась: появились светодиодные полосы ДХО и рефлекторные секции ближнего и дальнего света. Также на фото можно увидеть изменённый дизайн передних воздухозаборников.

Инсайдеры сообщают, что у прототипов новой Lada Vesta торпедо изготовлено из мягкого пластика, и не исключено, что это решение останется на серийных машинах.

Запуск серийного производства может состояться в декабре, а старт продаж объявят в феврале 2022 года. Однако эти сроки актуальны в том случае, если всё пойдёт по плану, и поставщики оснастки, необходимой для выпуска модели, не подведут.

#Lada