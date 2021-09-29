Вильфанд: Золотая осень в ЦФО продлится минимум неделю

Теплая и солнечная погода продержится в центре европейской части России до 5 октября, пообещал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Благодаря мощному антициклону, который образовался над Скандинавией и медленно смещается на восток, воздух в ЦФО будет прогреваться до +15 градусов. Атмосферное давление будет высоким. Метеочувствительным людям стоит позаботиться о своем здоровье.

"Много солнца, никаких осадков. Это тот период, который принято называть золотой осенью. Вся яркость осенних оттенков во всей красе", - цитирует метеоролога ТАСС .

Ранее сообщалось, что ночи на этой неделе в столичном регионе будут холодными. Не исключены заморозки. А днем столбики термометров смогут подняться до отметки +18 градусов.

В Санкт-Петербурге в ближайшие дни также тепло (12-14 градусов) и без осадков. Даже в Карелии воздух прогреется до +15 градусов. А в Калининградской области и вовсе +18.