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29.09.2021 02:02
Рубрика: Общество

Вильфанд: Золотая осень в ЦФО продлится минимум неделю

Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Теплая и солнечная погода продержится в центре европейской части России до 5 октября, пообещал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Фото: Игорь Подгорный / РИА Новости
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Благодаря мощному антициклону, который образовался над Скандинавией и медленно смещается на восток, воздух в ЦФО будет прогреваться до +15 градусов. Атмосферное давление будет высоким. Метеочувствительным людям стоит позаботиться о своем здоровье.

"Много солнца, никаких осадков. Это тот период, который принято называть золотой осенью. Вся яркость осенних оттенков во всей красе", - цитирует метеоролога ТАСС .

Ранее сообщалось, что ночи на этой неделе в столичном регионе будут холодными. Не исключены заморозки. А днем столбики термометров смогут подняться до отметки +18 градусов.

В Санкт-Петербурге в ближайшие дни также тепло (12-14 градусов) и без осадков. Даже в Карелии воздух прогреется до +15 градусов. А в Калининградской области и вовсе +18.

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