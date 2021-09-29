Школьников Владивостока перевели на удаленку из-за COVID-19

Во Владивостоке 17 классов в 15-ти школах закрыли на карантин из-за заболевших коронавирусом. Ученики продолжат занятия в дистанционном режиме, сообщили в среду в пресс-службе городской администрации. Помимо школьников остались дома и воспитанники четырех групп в двух детских садах - № 32 и № 175.

Как рассказали в мэрии, за сутки во Владивостоке выявили 105 заболевших COVID-19, в крае - 212. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 60 тысяч приморцев, 1145 человек скончались.

Как ранее сообщили в региональном минздраве, план по вакцинации в крае выполнен всего на треть. Для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать почти 1,2 миллиона приморцев - то есть 80 процентов взрослого населения региона. На сегодняшний день привиты только около 417 тысяч жителей.

Напомним, что во Владивостоке по-прежнему действует режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии. Врачи не исключают, что в октябре может начаться новая волна заболевания.