Устроивший стрельбу в поселке Вологодской области мужчина задержан

В Вологодской области полицейские задержали 54-летнего мужчину по подозрению в попытке убийства сына. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Напомним, в поселке Вохтога Грязовецкого района Вологодской области неизвестный мужчина открыл стрельбу из ружья. Он застрелил в голову 41-летнюю женщину, а затем ранил 21-летнего мужчину. Раненый рассказал следователям, что стрелявшим был его отец.

Сегодня около 14.40 сотрудниками ГИБДД и уголовного розыска подозреваемый задержан.

В ближайшее время он будет доставлен в отдел полиции. Мотивы и обстоятельства преступления выяснит следствие.