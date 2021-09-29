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29.09.2021 10:50
Рубрика: Происшествия

Командир части получил пять лет из-за гибели пилотов Ми-28 на Кубани

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В Краснодаре вынесен приговор бывшему командиру войсковой части 35666. Полковник Евгений Суходольский признан виновным в превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий. Об этом сообщает пресс-служба Военного следственного управления СК по Южному военному округу.

Фото: iStock
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Установлено, что в соответствии с планом учебных полетов 11 декабря 2019 года в 17.10 экипаж вертолета Ми-28 "Ночной охотник" вылетел для выполнения контрольного полета в облаках с заходом на посадку с применением посадочных систем. Из-за резкого ухудшения погоды командир экипажа принял решение произвести вынужденную посадку вне аэродрома, которую выполнил в 18.29, о чем надлежащим образом доложил.

Зная о том, что сложившиеся метеоусловия не соответствуют минимуму погоды, при которых разрешено совершать полеты, Суходольский нарушил требования руководящих документов. Он полеты не прекратил, а отдал распоряжение своему заместителю по летной подготовке подполковнику Александру Склянкину, не прошедшему обучение на право управления летательным аппаратом этого типа, и заместителю командира вертолетной эскадрильи майору Руслану Кушниренко осуществить перегон Ми-28 с места вынужденной посадки на аэродром базирования.

Несмотря на то, что погодные условия не позволяли выполнить полет на предельно малой высоте, прибывшие офицеры, исполняя полученное указание, в 19.46 подняли вертолет в воздух. Приблизительно через восемь минут Ми-28 столкнулся с землей.

Как ранее сообщала "РГ", в результате катастрофы Александр Склянкин и Руслан Кушниренко погибли, а вертолет стоимостью около миллиарда рублей разрушен и восстановлению не подлежит.

Решением Краснодарского гарнизонного военного суда обвиняемого наказали на пять лет лишения свободы, а также на право занимать определенные должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями на два года.

Уточняется, что иск о возмещении причиненного государству ущерба будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства. До решения этого вопроса суд сохранил арест, наложенный на имущество осужденного.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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