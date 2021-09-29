Солдат погиб в военной части на Урале, где накануне пропал срочник

Военнослужащий части, которая дислоцируется в Свердловской области, найден мертвым. Эту информацию "РГ" подтвердили в пресс-службе Центрального военного округа.

По предварительной информации, все случилось перед тем, как молодой человек должен был заступить в наряд. Начато расследование. Командование Екатеринбургского гарнизона вместе с правоохранительными органами проводит проверку.

Между тем, "Интерфакс" со ссылкой на свой источник уточняет: 19-летний солдат-срочник был поваром в том же ракетном соединении в ЗАТО Свободный, где накануне был найден погибшим другой военнослужащий - пропавший ранее во время учений 20-летний молодой человек.

Напомним, по информации ЦВО солдат отклонился от маршрута патрулирования и заплутал в лесу недалеко от части. При себе у него было оружие без боеприпасов - позднее его нашли. Самого военнослужащего обнаружили погибшим в результате несчастного случая: он попытался забраться на опору ЛЭП, вероятно, чтобы осмотреться и сориентироваться на местности, и получил смертельный удар током.