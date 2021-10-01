Мосгорсуд продлил до декабря арест Сергею Фургалу

Мосгорсуд в пятницу удовлетворил ходатайство следствия и продлил до 7 декабря арест бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе столичного суда.

Экс-губернатор был арестован 9 июля 2020 года. По данным Следственного комитета, Фургал причастен к организации убийств в 2004-2005 годах предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского.

Сам бывший губернатор, содержащийся в СИЗО "Лефортово", своей вины не признает.