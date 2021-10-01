СК просит суд ограничить Фургалу срок ознакомления с делом

В Басманный суд поступило ходатайство следователя СК об установлении определённого срока для ознакомления с материалами уголовного дела экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу и его защитникам.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Басманного суда, следствие просит установить срок ознакомления с материалами уголовного дела до 15 октября. Рассмотрение этого ходатайства назначено на понедельник 4 октября. Также следствие ходатайствует перед судом об установлении срока ознакомления с материалами уголовного дела до 15 октября 2021 года обвиняемым Карепову и Кадырову и их защитникам.

В пятницу Мосгорсуд продлил срок ареста экс-губернатору Хабаровского края, который был арестован в июле прошлого года, до 7 декабря. Материалы уголовного дела Фургала насчитывают 75 томов. Его обвиняют в организации покушения на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух приморских бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах.