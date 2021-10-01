В Вологодской области арестован мужчина, расстрелявший двоих людей

Грязовецкий районный суд Вологодской области заключил под стражу 54-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве и покушении на двойное убийство в Вохтоге. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

В ходе предварительного расследования установлено, что 28 сентября 2021 года около 16:00 мужчина на улице у дома № 25 на улице Строителей в поселке Вохтога на почве личной неприязни выстрелил из обреза охотничьего ружья в женщину, которая косила траву возле своего дома. Она вскоре скончалась на месте происшествия. Сиротами остались трое детей.

Спустя всего полчаса вологжанин в квартире на улице Юбилейной выстрелил в 26-летнего мужчину, однако не убил его, а лишь тяжело ранил в руку. Пострадавшему вовремя оказали медицинскую помощь, и он выжил. После этого подозреваемый попытался выстрелить в еще одного человека, но не смог этого сделать, так как оружие вышло из строя. Мужчина, получивший ранение, сообщил следователям, что стрелявшим был его отец.

Нападавший был задержан 29 сентября в 19:40 на железнодорожных путях, по которым он шел по направлению к Вологде. Факт совершения преступлений он признал, но от описания событий пока воздерживается, сообщили в СК по Вологодской области

Как выяснилось, задержанный ранее судим за аналогичные преступления и имеет непогашенную судимость за причинение тяжкого вреда здоровью. На свободу он вышел в конце 2020 года. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.