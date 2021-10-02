Адвокат рассказал о действиях, если при проверке не оказалось прав с собой

Водитель обязан иметь при себе водительское удостоверение и передавать его для проверки сотруднику полиции. Об этом говорится в п. 2.1.1. ПДД. Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов Анатолий Миронов объяснил, что делать, если при проверке вдруг оказалось, что права не с собой.

Первое, что необходимо сделать - это попытаться объяснить сложившуюся ситуацию. Адвокат пояснил агентству "Прайм", что сотруднику ГИБДД важно понимать, что водитель обладает правом на управление транспортным средством и на момент проверки не лишен прав. Если все так, то наказание за это нарушение - штраф 500 рублей или предупреждение с отстранением от управления автомобилем.

Продолжить движение в таком случае можно будет сразу, как только кто-то привезет водительское удостоверение к месту проверки. Либо, если в автомобиле есть человек с соответствующими правами и "страховкой", то он может заменить водителя, объяснил Миронов. Он также обратил внимание на то, что отсутствие водительского удостоверения не является достаточным условием для задержания автомобиля (если нет иных нарушений, обуславливающих перемещение машины на специализированную стоянку).

Ранее сообщалось, что компания Apple и власти некоторых американских штатов запустили эксперимент: физическое водительское удостоверение больше не нужно - для предъявления полиции будет достаточно цифровой копии в Apple Wallet. Проверка подлинности удостоверения производится по протоколу NFC, который реализован в том числе для бесконтактной оплаты.