Вместе с миллионом белорусских мальчишек и девчонок, а также их родителей, с Днем учителя сердечно поздравил в первое воскресенье октября работников сферы образования президент Александр Лукашенко, оценив их труд как "великую миссию".

Этот всенародный праздник, по словам главы государства, которые приводит его пресс-служба, со школьных лет пробуждает "самые теплые воспоминания о первом учителе и первых школьных днях, объединяет в чувстве признательности педагогам", которые ежегодно ведут детей в мир знаний.

Более ста одиннадцати тысяч преподавателей пришли в школьные классы этой осенью в Беларуси, собрав за парты в городских и сельских школах свыше одного миллиона учеников. Кстати, статистика, которой не свойственно ошибаться, уточнила, что сегодня 86,5 процента учителей и руководителей школ в Синеокой - женщины.

Зато учителя-мужчины по-прежнему лидируют на уроках физической культуры и допризывной подготовки: свыше 62 и 58 процентов соответственно. Около трети из них преподают историю и другие общественные дисциплины, более сорока процентов прививают молодежи навыки трудового воспитания.

Подчеркнув, что время ставит перед школой новые глобальные задачи, президент обратил особое внимание на роль личности педагога, его профессиональное мастерство, стиль жизни и достойные поступки, которые "остаются главным условием успешности всего образовательного процесса".

Он поблагодарил педагогов за бесконечную мудрость, огромное терпение, чуткое отношение к ученикам, величайшую преданность своему делу. "Самые искренние поздравления и слова восхищения сегодня звучат в адрес наставников, которые сердцем выбрали этот почетный и очень ответственный путь. Ваша любовь к детям и своему предмету, личный пример бережного отношения к традициям и национальным ценностям, твердая гражданская позиция воспитывают настоящих патриотов, любящих родную землю", - констатировал Лукашенко.