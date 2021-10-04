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04.10.2021 11:01
Рубрика: Российский автопром

Самый проблемный мотор Lada Vesta сделают "безвтыковым"

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Ренат Закиев/РГ Фото: Ренат Закиев/РГ
Фото: Ренат Закиев/РГ

АвтоВАЗ намерен модернизировать 1,8-литровый мотор ВАЗ-21179, который развивает 122 л.с. и устанавливается на автомобили Lada Vesta и Lada Xray.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Конструкцию агрегата улучшат за счет внедрения новых поршней со специальными выточками, исключающими столкновение с клапанами и их деформацию при обрыве ремня ГРМ, то есть мотор станет "безвтыковым", сообщает Avtograd News со ссылкой на свои источники на ВАЗе.

Поршни с выточками АвтоВАЗ применяет с 2018 года на 1,6-литровых моторах ВАЗ-11186/11189 (8 клапанов, 87 л.с.), ВАЗ-21126 (16 клапанов, 98 л.с.), ВАЗ-21127 (16 клапанов, 106 л.с.). С начала 2021-го добавлен также улучшенный 8-клапанный мотор ВАЗ-11182 (90 л.с.). Поставщиком улучшенных деталей является российский завод американской компании Federal Mogul.

Точные сроки внедрения в производство улучшенного 1,8-литрового двигателя ВАЗ-21179 пока не сообщаются. Также неясно, коснется ли модернизация форсированной до 145 л.с. версии мотора, устанавливаемой на Lada Vesta Sport.

Ранее сообщалось, что тольяттинская фирма Супер-Авто начала предлагать услугу по установке 1,8-литрового мотора под капот классического внедорожника Lada Niva.

#Lada