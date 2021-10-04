Герман Клименко: WhatsApp может заработать через сутки

"Учитывая сложность подъема после падения (очень много аналогий с тем, как восстанавливается подключение энергетики после сбоев), я думаю, что авария на сутки", - заявил он "РГ".

Ранее в работе сервисов произошел серьезный сбой. Основной причиной эксперты видят проблемы в работе системы доменных имен из-за ошибок при конфигурировании.

"Любая компания характеризуется не ошибками и сбоями, такое бывает, а скоростью исправления ошибок и их дальнейшим недопущением. Видимо, курс на создание экосистем надо править и уменьшать взаимозависимость, - полагает он. - Такие истории явно добавят очков сторонникам разделения крупных холдингов".