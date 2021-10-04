Новости

Психолог назвала последствия "обрушения" Facebook и Instagram 22:41
Российские операторы связи работают в штатном режиме 22:35
Пользователи "ВКонтакте" сообщают о сбоях в сети 22:28
Цукерберг потерял 6,6 млрд долларов на фоне сбоев Facebook 22:10
Эксперты назвали альтернативы сервисам Facebook 22:05
Хакеры слили данные 1,5 млрд пользователей Facebook 21:54
Юбилейный вечер Анны Нетребко пройдет в Мариинском театре 21:53
Песков оценил влияние сбоя в работе соцсетей на сайт Кремля 21:32
Досрочные выборы главы Тамбовской области пройдут в 2022 году 21:31
В Госдуме оценили идею военной учебной миссии ЕС на Украине 21:28
Нападающий "Спартака" Понсе пропустит из-за травмы около трех месяцев 21:24
Почти 206 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 21:12
На МКАД автомобиль без тормозов устроил массовую аварию 21:00
Захарова обвинила Британию во вмешательстве во внутренние дела РФ 20:34
Туристический поезд "Сочи" перевез более 70 тысяч пассажиров 20:26
Чемпионат Четырех континентов по фигурному катанию пройдет в Таллине сразу после ЧЕ 20:09
Первый энергоблок БелАЭС в Островце включен в сеть 19:56
Суд встал на сторону ФАС в споре ведомства с Tele2 19:43
Байден заявил об угрозе дефолта из-за действий республиканцев 19:42
Продажи Apple Watch Series 7 начнутся 15 октября 19:42
Мосгорсуд продлил Ивану Сафронову арест до января 2022 года 19:41
СПЧ предложил разработать единый стандарт безопасности учебных учреждений 19:16
Захарова: Борьба с терроризмом в Афганистане должна быть продолжена 19:13
Газ в Европе резко дешевел на новостях о заполнении "Северного потока-2" 19:06
"Горячая линия" помощи людям с дислексией появится в России 18:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие изменения ждут россиян в октябре
Какие изменения ждут россиян в октябре
Россияне начали терять интерес к вложениям в недвижимость
Россияне начали терять интерес к вложениям в недвижимость
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
04.10.2021 21:53
Рубрика: Культура

Юбилейный вечер Анны Нетребко пройдет в Мариинском театре

Текст: Наталья Соколова
Фото: Предоставлено пресс-службой Мариинского театра Фото: Предоставлено пресс-службой Мариинского театра
Фото: Предоставлено пресс-службой Мариинского театра

В Мариинском театре состоится юбилейный концерт Анны Нетребко. Об этом сообщает пресс-служба театра. Известная оперная дива отметила свой юбилей сначала в Москве - в Кремлевском дворце 18 сентября, на котором было немало приглашенных звезд, в том числе Пласидо Доминго, а 5 октября она выйдет на Новую сцену Мариинского театра. Это будет совсем другой концерт, концерт-бенефис. Зрители увидят Анну в лучших ролях разных лет. Нетребко перевоплотится в легкомысленную Мюзетту из "Богемы", Адину из "Любовного напитка", Джильду из "Риголетто".

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Анна Нетребко: Я - та, кто я есть, со своими мыслями и переживаниями

Символичным станет открытие вечера - это будет сцена из первого действия "Адриенны Лекуврер", где у Нетребко партия знаменитой артистки "Комеди Франсез", поющей арию преданности театру. В финале вечера гости впервые услышат Анну в "Пиковой даме". В сцене бала дива поет сразу двух героинь - Лизу и Прилепу.

За дирижерским пультом - маэстро Валерий Гергиев - один из учителей Нетребко. А в фойе Новой сцены перед спектаклем можно будет посмотреть выставку фотографий и костюмов из спектаклей, в которых Анна пела с 1994 года, когда она впервые вышла на сцену Мариинского театра в роли Сюзанны в "Свадьбе Фигаро".

Фото: Предоставлено пресс-службой Мариинского театра
Культура Музыка Классика Персона: Анна Нетребко

Главное сегодня

Крупнейшие сайты "рухнули" вместе с WhatsApp и Instagram
Роспотребнадзор разъяснил порядок проведения массовых мероприятий
"Газпром" начал заполнение первой нитки "Северного потока-2"
День отца будет отмечаться в России в третье воскресенье октября
Байден заявил об угрозе дефолта из-за действий республиканцев
Дидье Маруани: Предпочел бы отправиться в космос с "Роскосмосом", а не с Илоном Маском
РГАЛИ приглашает на уникальную выставку