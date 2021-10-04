Юбилейный вечер Анны Нетребко пройдет в Мариинском театре

В Мариинском театре состоится юбилейный концерт Анны Нетребко. Об этом сообщает пресс-служба театра. Известная оперная дива отметила свой юбилей сначала в Москве - в Кремлевском дворце 18 сентября, на котором было немало приглашенных звезд, в том числе Пласидо Доминго, а 5 октября она выйдет на Новую сцену Мариинского театра. Это будет совсем другой концерт, концерт-бенефис. Зрители увидят Анну в лучших ролях разных лет. Нетребко перевоплотится в легкомысленную Мюзетту из "Богемы", Адину из "Любовного напитка", Джильду из "Риголетто".

Символичным станет открытие вечера - это будет сцена из первого действия "Адриенны Лекуврер", где у Нетребко партия знаменитой артистки "Комеди Франсез", поющей арию преданности театру. В финале вечера гости впервые услышат Анну в "Пиковой даме". В сцене бала дива поет сразу двух героинь - Лизу и Прилепу.

За дирижерским пультом - маэстро Валерий Гергиев - один из учителей Нетребко. А в фойе Новой сцены перед спектаклем можно будет посмотреть выставку фотографий и костюмов из спектаклей, в которых Анна пела с 1994 года, когда она впервые вышла на сцену Мариинского театра в роли Сюзанны в "Свадьбе Фигаро".