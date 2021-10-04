Минприроды внесет в Красную книгу 153 новых вида птиц и животных

Минприроды включил в Красную книгу 153 вида птиц и млекопитающих. Речь идет о животных, которых ученые признали находящимися под угрозой исчезновения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минприроды.

Согласно списку животных, которые будут включены в Красную книгу, в нее войдет один представитель типа немеретины, мшанки, плеченогие, одна земноводная жаба, три моллюска и шесть членистоногих (среди них краб кавказский пресноводный).

Кроме того, в книгу войдут 19 видов рыб. Среди них сибирский осетр, стерлядь, пресноводная форма атлантического лосося, муксун на Ямале и речной угорь.

Среди птиц, оказавшихся под угрозой исчезновения, - 29 видов (чернозобая гагара, серый гусь, большой подорлик, клуша и другие). Кроме того, в Красную книгу будут включены 14 млекопитающих - каспийский тюлень, сайгак, северный олень и дальневосточная популяция плотоядной косатки.

Ранее глава Минприроды Александр Козлов заявил, что в России впервые за 20 лет будет переиздан том "Животные" Красной книги России. В последний раз ее издавали в 2001 году.

В июле правительство предложило ужесточить правила выдачи охотничьего билета. Так, кандидатов могут обязать изучать требования охотничьего минимума, куда войдут основы биологии диких животных, правила охоты, а также техника безопасности.

Кроме того, желающие получить оружие должны будут иметь заключение об отсутствии медицинских противопоказаний.

Сейчас охотничий билет могут получить совершеннолетние россияне, не имеющие непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления. Кроме того, будущие охотники должны ознакомиться под роспись с требованиями охотничьего минимума. После всех этих процедур можно оформить лицензию на оружие.