Красную книгу России переиздадут впервые за 20 лет

Том "Животные" Красной книги России будет переиздан впервые за 20 лет. Об этом ТАСС сообщил глава Минприроды Александр Козлов.

По словам министра, в последний раз Красную книгу России издавали в 2001 году.

"Утвержден новый список, потому что за двадцать лет ситуация изменилась... 14 видов млекопитающих стали, к сожалению, краснокнижными. Среди них - косатка, сайгак, каспийский тюлень, берингийский подвид песца, камчатский подвид черношапочного сурка", - рассказал Козлов в кулуарах Восточного экономического форума.

В мае Козлов заявил журналистам, что тринадцать видов животных, обитающих на территории России, находятся под угрозой исчезновения. Речь идет об амурском тигре, среднеазиатском и дальневосточном леопардах, снежном барсе, зубре, сайгаке, лошади Пржевальского, алтайском горном баране, дзерене, белом медведе, стерхе, гренландском и сером китах.

Ранее правительство предложило ужесточить правила выдачи охотничьего билета. Так, кандидатов могут обязать изучать требования охотничьего минимума, куда войдут основы биологии диких животных, правила охоты, а также техника безопасности.

Кроме того, желающие получить оружие должны будут иметь заключение об отсутствии медицинских противопоказаний.

Сейчас охотничий билет могут получить совершеннолетние россияне, не имеющие непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления. Кроме того, будущие охотники должны ознакомиться под роспись с требованиями охотничьего минимума. После всех этих процедур можно оформить лицензию на оружие.