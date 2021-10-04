Mitsubishi Outlander получил в России ограниченную версию

В России стартовали продажи ограниченной серии Mitsubishi Outlander. Кроссовер, который называется Black Edition, создан на базе версии 2.0 Instyle 4WD. Автомобиль получил стильные акценты в интерьере и экстерьере.

Белые в целом машины обзавелись целым рядом черных элементов. В частности, это 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, решетка радиатора, нижние накладки переднего и заднего бампера, верхние вставки над передним бампером, хромированные элементы двери багажника, боковые зеркала, молдинги дверей и рейлинги. Плюс чёрные крыша и задний спойлер.

В салоне в черный цвет окрашена верхняя часть, включая потолок. Кроме того, на передней панели и дверных картах появятся черные вставки под карбон. Сиденья в такой машине обиты специальной комбинированной отделкой, имеющей водоотталкивающие свойства. Особый акцент оформлению интерьера придает прострочка красного цвета.

Ограниченная версия Outlander Black Edition 2021 модельного доступна только в цвете белый перламутр с доплатой 50 тысяч рублей.

Напомним, Outlander 2.0 Instyle 4WD (146 л.с.) стоит сейчас от 2 419 000 рублей.

Новое поколение кроссовера уже представлено, автомобиль появится в России в следующем году.