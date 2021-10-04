Москва говорит и показывает: глобальный сбой не затронул вещание в столице

Глобальный сбой в работе крупнейших соцсетей мира не отразился на московском вещании. Об этом ТАСС сообщили в ФГУП "Российские сети вещания и оповещения".

Опрошенные пользователи подтвердили, что телевидение, радио и связь в Москве продолжают работать стабильно. В то же время ряд пользователей отмечает сложности в работе с некоторыми мобильными приложениями. Однако не ясно, связаны ли они с глобальным отключением Facebook, Instagram и Twitter.

Ранее психолог Елена Гырман рассказала о возможных позитивных последствиях временного падения ведущих соцсетей мира. Проблемы у IT-гигантов наблюдаются уже несколько часов.