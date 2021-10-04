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04.10.2021 17:57
Рубрика: Происшествия

СК изберет меру пресечения владелице разбившегося в Подмосковье вертолета

Текст: Наталья Козлова

Дело о падении вертолета в Подмосковье находится на контроле центрального аппарата СК по распоряжению Александра Бастрыкина. Уголовная статья стандартная для подобных ЧП - "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС
СК: На разбившемся в Подмосковье вертолете проводилась экскурсия

Вот что на сегодняшний день знает следствие - на воздушном судне - вертолет Robinson R-44 - оказывались услуги по проведению экскурсионных полетов. Такая экскурсия и была организована для двух человек. Стартовали с аэродрома "Мячково". По версии следствия, предприниматель "имел умысел" на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. В ходе экскурсионного полета воздушное судно Robinson R-44 потерпело крушение на участке местности, распложенном в лесополосе в районе городского округа Лыткарино. Сам пилот и два пассажира погибли на месте.

Следователи говорят, что установлено лицо, организовавшее на территории аэродрома "Мячково" проведение экскурсионных прогулок на воздушном транспорте. Задержана женщина 1977 года рождения, вину она не признала.

Следственной группой проведены дополнительные осмотры места происшествия, обыск в помещениях, занимаемых индивидуальным предпринимателем, изъята документация на воздушное судно и иные документы, образцы топлива, допрашиваются свидетели. Назначен комплекс судебных экспертиз.

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