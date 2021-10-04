Видео: В регионах Западной Сибири выпал первый снег

В регионах Западной Сибири выпал первый снег. Жители Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областей и Алтайского края делятся фотографиями этого удивительного явления в соцсетях. Правда, мокрый снег здесь же тает.

По данным "Западно-Сибирского УГМС", первая рабочая неделя октября в Сибири будет дождливой и малоснежной. Так, в Новосибирске градусник термометра ночью показывал минус один (по области до -4 градусов), днём - плюс 2-4. В ночь на 5 октября в Новосибирской области столбик термометра опустится до -5 градусов, днем температура будет чуть выше нуля градусов.

- Северный перенос воздушных масс над Западной Сибирью обусловит сохранение аномально холодной погоды на юго-востоке Западной Сибири в первой декаде октября 2021. Среднедекадная температура воздуха ожидается плюс 1-2 градуса, что ниже нормы на 2-4 градуса. В ночные часы - минус 2, при прояснениях - до минус 10 градусов Цельсия. В конце декады в дневное время - небольшое повышение температуры воздуха, - поделилась прогнозом начальник Гидрометцентра "Западно-Сибирского УГМС" Анна Лапчик.

Специалист отметила, что осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в большинстве дней декады.