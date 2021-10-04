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04.10.2021 12:48
Рубрика: Происшествия

В Ростове начался суд над главарем синдиката киллеров Асланом Гагиевым

Текст: Николай Грищенко
Фото: Пресс-служба СКР Фото: Пресс-служба СКР
Фото: Пресс-служба СКР

В Ростове-на-Дону начался суд над главарем одной из крупнейших в России группировок наемных убийц Асланом Гагиевым. 50-летний уроженец грузинского села Болкви по криминальному прозвищу "Джако" обвиняется по четырем статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе в организации убийств шести жителей Северной Осетии.

Фото: instagram.com/armen_bezhanyan
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"Дело Гагиева поступило в суд в конце августа. Первое судебное заседание было назначено на 20 сентября, однако слушание перенесли, поскольку подсудимый не был этапирован", - сообщили "РГ" в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Как ранее сообщила руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Светлана Петренко, в 2004 году Аслан Гагиев организовал преступный синдикат, который активно действовал в Москве, Подмосковье и Северной Осетии. В 2012 году только в Алании действовали три устойчивые группировки киллеров, насчитывающие порядка 50 человек. По указанию организатора банды возглавили лидеры преступного сообщества более низкого ранга. Бахром Секинаев и Олег Дзарахохов - уже осуждены, а Денис Кокоев находится в международном розыске.

По данным следствия, все трое вербовали рядовых бандитов и закупали в сопредельных регионах оружие и боеприпасы. Заказы на убийства киллеры "принимали" в Москве, где была штаб-квартира банды. Всего в результате 49 эпизодов преступной деятельности участниками преступного сообщества убиты 60 человек, в том числе сотрудники полиции и прокуратуры, бизнесмены и высокопоставленные чиновники, в том числе бывший вице-премьер правительства Северной Осетии и мэр Владикавказа. Жестоко расправлялись бандиты также и с подельниками. В результате внутренних конфликтов в банде Гагиева были убиты семь человек.

Членов ОПГ начали арестовывать несколько лет назад. В 2014 году Аслан Гагиев сбежал из России в Австрию, но был задержан местной полицией и через четыре года "Джако" экстрадировали в Москву.

"К настоящему времени 24 члена преступной организации приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе к пожизненному лишению свободы. В отношении 12 участников преступного сообщества уголовное дело рассматривается судом, семь объявлены в международный розыск", - уточнили в СКР.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Столица ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону СКФО Северная Осетия ЦФО Москва ЦФО Московская область

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