Главу Пенсионного фонда Южного Урала оставили под домашним арестом

Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке материалы уголовного дела главы регионального управления Пенсионного Фонда РФ, оставил без изменения решение Тракторозаводского суда, выпустившего чиновника из-под стражи под домашний арест.

- На отмене этого решения настаивала прокуратура, - пояснили в пресс-службе облсуда. - Однако суд ее требований не удовлетворил. Таким образом. мера пресечения в виде домашнего ареста для Виктора Чернобровина будет действовать до 20 ноября 2021 года. Постановление суда вступило в законную силу.

Как уже сообщала "РГ", скандал в челябинском управлении Пенсионного фонда РФ начался с задержания заместитель управляющего по хозяйственной части при получении трех миллионов рублей. Затем по подозрению в мздоимстве в размере одного миллиона рублей задержали начальника административно-хозяйственного отдела фонда. Следствие попросило о домашнем аресте этих чиновников, и эти ходатайства суд удовлетворил.

Сам Виктор Чернобровин вины в получении взяток не признает. До 20 сентября он содержался под стражей. Ему инкриминируют получение 26 миллионов рублей от представителя охранного предприятия за заключение договоров на охрану территориальных подразделений фонда.