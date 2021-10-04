Сенаторов призвали активнее защищать национальные интересы Беларуси

Быть активными в защите национальных интересов на международной арене назвала одной из главных задач парламентариев Беларуси спикер верхней палаты национального собрания Наталья Кочанова. Свою позицию она сформулировала 4 октября, открывая шестую сессию Совета Республики, передает БЕЛТА.

Исключительно важным считает она и обращение белорусских депутатов всех уровней к международному сообществу в связи с ситуацией в республике, напомнив, что в сентябре с трибуны пятой всемирной конференции спикеров парламентов была озвучена позиция о неприемлемости дестабилизации ситуации в РБ.

Расширилось участие сенаторов, подчеркнула Кочанова, в межсессионный период и в развитии союзного строительства. Векторы сотрудничества Беларуси и России, уточнила она, определены в 28 союзных программах, которые недавно были согласованы президентами двух стран.

Заложенные в них направления, выразила уверенность спикер, "станут мощным импульсом процесса унификации и гармонизации национальных законодательств, перехода на единые принципы условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран, построения финансового и энергетического рынков, транспортного пространства, промышленной и сельскохозяйственной, таможенной и налоговой политики".

Анализируя опыт предыдущей работы верхней палаты, спикер выразила убеждение, что в условиях обострившегося внешнего давления на страну необходимо продолжить методами парламентской дипломатии работу по наращиванию взаимовыгодных связей с государствами, которые заинтересованы в диалоге с РБ, а также по обеспечению возможностей для стабильного развития экономики и повышения уровня жизни граждан.

Беларусь в юбилейный год 30-летия Содружества Независимых Государств приняла председательство в организации. В этой связи она сообщила, что на пленарном заседании ассамблеи государств-участников СНГ предстоит рассмотреть ряд важнейших для Беларуси модельных законодательных актов, в том числе "О национальной безопасности" и "О договорном праве".

Отметив рост военно-политической напряженности на западных границах страны, Кочанова подчеркнула значимость деятельности Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, которая, по ее мнению, должна стать межпарламентской площадкой для оперативного и всестороннего обсуждения предложений по сохранению стабильности в Евразийском регионе.

С тревогой говорила спикер и о разгорающихся в мире конфликтах. Ситуация в Афганистане, по ее словам, может усугубить созданный странами-соседями миграционный кризис. "Мы должны показывать жестокий и антигуманный характер действий Польши, Литвы, Латвии в отношении мигрантов, приглашенных Евросоюзом в свои страны", - сказала председатель Совета Республики.

Беларусь, заявила она, никогда не была источником этого кризиса и, напротив, демонстрирует всему миру человечное участие в судьбе людей, которые оказались в сложной ситуации, поверив призывам европейских политиков. Спикер полагает, что для решения вопросов международной повестки следует задействовать и потенциал рабочих групп по сотрудничеству с зарубежными парламентами.

С сожалением она была вынуждена признать, что усилия по дестабилизации обстановки в республике не прекращаются, а их характер становится все более дерзким, циничным и изощренным. Покушение на журналиста, попытки поджога домов депутатов и госслужащих, недавнее наглое убийство сотрудника КГБ при исполнении служебного долга. Все это говорит о том, что заграничные кураторы делают ставку исключительно на терроризм и экстремизм.

"Идеологи беглой оппозиции до сих пор не теряют надежды руками проживающих в Беларуси людей осуществить государственный переворот", - констатировала Кочанова, подчеркнув, что ни в коем случае нельзя допускать разжигания вражды в обществе, пропаганды ненависти и насилия, распространения слухов, угрожающих социально-политической стабильности.

"Надо создавать такие условия, чтобы любители устраивать провокации и сеять раздор не находили себе места среди нас. А правовые механизмы борьбы с терроризмом и экстремизмом должны быть максимально жесткими", - резюмировала глава верхней палаты парламента.