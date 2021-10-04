"ВКонтакте" работает с перебоями после отключения WhatsApp и Instagram

Российская соцсеть "ВКонтакте" работает с перебоями на фоне полного отключения WhatsApp, следует из жалоб пользователей в Twitter.

Фото: Twitter

Большинство из них сообщает о невозможностях загрузить фотографии, главным образом старые, отправленные на сайт несколько лет назад. Проверка RG Digital показала, что проблема действительно существует - изображения, загруженные на сайт "ВКонтакте" в 2012-2013 годах, загружаются очень медленно или не загружаются вообще.

Страница "Состояние платформы" сообщает о полной работоспособности всех сервисов "ВКонтакте".

Напомним, что глобальный сбой 4 октября затронул как сам сайт Facebook, так и принадлежащие компании Instagram и WhatsApp. Кроме того, от наплыва пользователей у некоторых снизилась скорость доступа к Twitter, Google и другим популярным ресурсам. Эксперты уже высказали свои предположения относительно причин произошедшего.