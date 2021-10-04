Указ губернатора Владимирской области от 4 октября 2021 года № 153"О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Подпункт 5.1 пункта 5 изложить в следующей редакции:

"5.1. Проведение всех массовых мероприятий с количеством участников более 500 человек, за исключением:

- массовых мероприятий в организациях образования;

- массовых зрелищных мероприятий в организациях культуры с максимальным числом зрителей не более 50% от общей вместимости зала при условии соблюдения требований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15, и Методических рекомендаций 3.1/2.1.0202-20 "3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности театров и концертных организаций", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21.07.2020;

- массовых физкультурных и спортивных мероприятий с максимальным числом зрителей не более 50% зрительских мест от общей вместимости объекта спорта по согласованию с Департаментом физической культуры и спорта Владимирской области.".

1.2. Пункт 36 изложить в следующей редакции:

"36. Допускается проведение всех массовых мероприятий при обеспечении пропуска на мероприятия лиц, имеющих действующий QR-код, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", подтверждающий наличие профилактической прививки от COVID-19 или о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании C0VID-19.".

1.3. Пункт 39 изложить в следующей редакции:

"39. Допускается посещение музейных экспозиций, интерьеров, выставок и иных мероприятий в зданиях музеев, музеев-заповедников организованной экскурсионной группой до 30 человек, прибывших на одном автотранспортном средстве или обучающихся совместно, а также в составе сборной группы численностью не более 10 человек при условии соблюдения требований Методических рекомендаций 3.1/2.1.0194-20 "3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в музеях, музеях-заповедниках, дворцово-парковых музеях", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 10.06.2020.".

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области В.В.Сипягин







