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Рубрика: Общество

Госкомиссия допустила к пуску "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19"

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Государственная комиссия приняла решение о готовности к предстоящему во вторник пуску ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая выведет на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-19" с космонавтом Антоном Шкаплеровым, актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко.

Фото: Роскосмос/ТАСС
Как готовится к полету на МКС киноэкипаж

"Госкомиссия приняла решение на заправку ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-19" топливом и пуск. Он запланирован в 11:55:02 мск", - говорится в сообщении "Роскосмоса" в Twitter.

Ранее сообщалось, что киноэкипаж покинул гостиницу и отправился на космодром. По традиции это происходило под песню "Трава у дома". На космодроме члены экипажа наденут скафандры и проверят их герметичность, после этого состоится доклад о готовности к полету.

Напомним, что фильм "Вызов" станет первой картиной в истории, в которой профессиональная актриса будет сниматься в космосе. Российские космонавты, находящиеся на МКС, будут помогать в съемках фильма. Планируется, что на орбите Пересильд и Шипенко проведут 12 дней.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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