Instagram заработал после семичасового отключения

Сервис Instagram вновь стал доступен на сайте и в мобильных приложениях для пользователей. Отключение, причины которого остаются неизвестными, продлилось около семи часов.

Вместе с Instagram ушли в офлайн социальная сеть Facebook и мессенджер WhatsApp (все они принадлежат Facebook). Пользователи соцсети уже сообщают о возможности загрузить ленту новостей, в то время как WhatsApp по-прежнему не может соединиться с серверами. Также становится доступен Facebook Messenger.

Масштабный сбой в работе популярных сервисов произошел вечером 4 октября примерно в 18:30 по московскому времени. В результате пользователи отправились на другие интернет-площадки, также частично затруднив их работу.