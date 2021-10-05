"Такие сбои будут возникать все чаще". Эксперты - о падении WhatsApp и Instagram

4 октября произошел один из самых глобальных сбоев в истории Facebook и интернета в целом. Около 18 часов по московскому времени практически одновременно отключились соцсеть Facebook, сервис Instagram и мессенджер WhatsApp.

Возобновить их работу удалось спустя примерно шесть часов. По словам главы Facebook Марка Цукерберга, причиной сбоя стало неправильное конфигурирование роутеров, которые обеспечивали обмен данными между датацентрами компании. Атаки извне, по словам представителей Facebook, не было, и данные пользователей не пострадали.

Однако возникает вопрос, ждут ли пользователей в будущем такие же сбои, и будут ли они случаться чаще? Ведь инфраструктура интернета растет и усложняется, поэтому управлять ей, возможно, будет все труднее.

"Вероятность сбоев в первую очередь зависит от сложности онлайн-сервисов, а не от числа новых пользователей. Практически все платежеспособное население планеты и так уже использует всемирную сеть, и корпорации конкурируют за уже существующую аудиторию. Для этого интернет-гиганты стараются быстрее других реализовывать новые функции и возможности, изменяют свою инфраструктуру, чтобы лучше адаптироваться под меняющуюся среду", - комментирует инцидент Павел Коростелев, руководитель отдела продвижения продуктов компании "Код Безопасности".

"Скорость этих изменений непосредственно влияет на вероятность сбоев. В Facebook уже перешли от ручной к автоматизированной настройке роутеров. В результате выросла цена ошибки: одно неправильно настроенное устройство привело к остановке работы трех важнейших интернет-сервисов", - уверен он.

Напрямую подобные сбои никак не связаны с количеством пользователей интернета, считает Игорь Рыжов, сооснователь и руководитель разработки компании NFware. Он отмечает, что проблема была на "серверной" стороне из-за некорректного изменения конфигурации на оборудовании самого Facebook.

"С другой стороны, рост количества пользователей вынуждает такие компании как Facebook наращивать свои серверные мощности, добавлять больше оборудования. Конечно, чем больше оборудования - тем сложнее им управлять, и тем чаще могут происходить ошибки при конфигурации. Но индустрия сейчас активно развивается в направлении программного управления сетевыми устройствами и тестирования на виртуальных копиях перед выводом в продакшн, что существенно сократит количество подобных ошибок в будущем", - добавляет специалист.

Такие сбои, к сожалению, будут возникать все чаще, говорит Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь компании StormWall.

"Дело в том, что сеть Интернет до сих пор базируется на протоколах, которые были придуманы в 80-х годах без оглядки на безопасность и устойчивость. Основные сетевые протоколы, такие как IP, DNS и BGP разрабатывались с мыслью о том, что они будут использоваться в закрытой университетской сети, какой тогда являлся Интернет", - считает он.

"Вчерашний случай - не единственный в ряде подобных, - рассуждает Хантимиров. - За последние годы много раз происходили сбои в работе крупных публичных DNS-сервисов, операторов CDN, крупных провайдеров, что влекло за собой длительную недоступность большой части интернет-ресурсов.

По словам, эксперта, ситуация может выйти из-под контроля даже под хорошим присмотром - об этом говорит тот факт, что одна из крупнейших корпораций вынужденно остановила весь свой бизнес на несколько часов.

Подобный сценарий может произойти и в нашей стране, добавляет Рамиль Хантимиров. "Риск сетевых сбоев не имеет привязке к стране: во всех странах мира используется одни и те же технологии, а также оборудование и ПО одних и тех же вендоров", - считает он.

С ним не согласен Павел Коростелев. "В сложных системах риск сбоя есть всегда, но в нашей стране вероятность подобного сценария небольшая. В России у государственных операторов достаточно серьезная инфраструктура. У нас их работу сильнее регулируют, а изменения реализуются медленнее, чем на Западе. К тому же работоспособности онлайн-сервисов сейчас уделяют особое внимание, ведь доступ к интернету социально значим", - уверен специалист.