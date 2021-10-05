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Рубрика: В мире

Цукерберг извинился перед пользователями за сбой в работе Facebook

Фото: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Владелец Facebook Марк Цукерберг заявил, что Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger снова начинают работать. Он также извинился перед пользователями за сбой.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
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"Приношу извинения за сегодняшний сбой: я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми", - написал Цукерберг в Facebook.

Напомним, Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений, которыми владеет компания, оказались накануне почти на семь часов недоступны для пользователей. Многие эксперты сходятся во мнении, что виной стала ошибка в конфигурации DNS-серверов, из-за которой браузеры и мобильные приложения не могут открыть веб-сайт или загрузить контент с нужного сервера.

Ранее сообщалось, что Цукерберг потерял 6,6 миллиарда долларов на фоне сообщений о сбоях в работе социальной сети, а акции Facebook обвалились на 5,28%. По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, сбой в работе соцсети Facebook стал самым масштабным из когда-либо зафиксированных.

В мире США Общество СМИ и соцсети Компании Информационные технологии Facebook

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