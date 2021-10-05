Иностранные инвесторы назвали быстрые решения липецкой "фишкой"

Восстановление экономики после коронавирусных ограничений не могло не сказаться на инвестиционной активности бизнеса, готового вкладывать средства если не в новые проекты, то в расширение прежних. В регионах делают все возможное, создавая комфортные условия для промышленного роста, - и, как отмечают эксперты, достаточно успешно. Основную роль в этом играют установленные на федеральном уровне преференции, принятые для особых экономических зон, территорий опережающего развития и других подобных площадок. Зарубежные компании после коронавирусной паузы вновь интересуются возможностями разместить свои производства в регионах. Однако в ситуации, когда конкуренция за новые бизнес-проекты достаточно сильна, в субъектах спешат найти собственные преимущества для инвесторов.

Зоны роста

Стремление к развитию промышленного потенциала отмечается практически во всех регионах Центральной России. В одних вводят специальные преференции для потенциальных инвесторов в новые производства, в других более активно продвигают созданные еще до пандемии территории опережающего социально-экономического развития, в третьих развивают особые экономические зоны.

Последние стали привлекать все больше внимания потенциальных инвесторов. И так как спрос рождает предложение, в правительстве РФ одобрили создание двух ОЭЗ - в Ивановской и Смоленской областях. В первой намерены реализовать свои проекты пять резидентов, готовых вложить свыше восьми миллиардов рублей в новые производства. Под Смоленском сумма заявленных инвестиций превышает 10 миллиардов рублей, и уже известно, что здесь заработают совершенно разные предприятия - от трикотажной фабрики до завода по переработке торфа.

От намерений создать ОЭЗ не отказываются также в Белгородской и Курской областях. Магнитная аномалия в двух регионах должна притянуть сначала якорных инвесторов, готовых вкладывать средства в зеленую металлургию. А после они окружат себя бизнесом из отраслей, сопровождающих профильное производство.

Именно таким образом теперь и развивается большая часть успешных особых зон. К примеру, растущая ОЭЗ "Липецк" - одна из первых промплощадок федерального уровня в стране - продолжает прирастать, используя связи как между нынешними резидентами, так и их потенциальными партнерами. На одной из последних встреч с бизнесом глава области Игорь Артамонов напомнил, что этот тренд уже сложился. Располагаясь в центре сельскохозяйственного макрорегиона, резиденты липецкой ОЭЗ не случайно вкладывали деньги в производство сельскохозяйственной техники, удобрений и семян, средств защиты растений и прочих продуктов, в которых нуждается агропромышленный комплекс, с каждым годом наращивающий собственную эффективность. Рынок сбыта, в свою очередь, формировался тут же - рядом с ними. Это позволило достичь синергии как производителям в границах ОЭЗ, так и их клиентам. Теперь же, как отмечает глава региона, важно усилить этот тренд.

- Наша задача - сделать так, чтобы одно предприятие поставляло другому предприятию продукцию, не отвозя его куда-то в Сибирь, а просто переезжая между заводами особой экономической зоны, - считает Игорь Артамонов.

Преференции на блюде

Набор идентичных налоговых льгот и других пряников для потенциальных резидентов промышленных площадок в регионах, с одной стороны, усиливает конкуренцию за инвестора между субъектами, с другой - раскрывает те возможности, о которых раньше в областях и не задумывались. Орловская область - яркий тому пример. Недавно здесь прошла презентация российско-итальянского завода керамической посуды. Он будет построен в ОЭЗ. Казалось бы, ничто не мешало крупному инвестору стать резидентом подобной площадки в любом другом регионе. Спрос на его продукцию велик в целом по стране, так что рынок сбыта кафе, рестораны, профильные торговые сети и гостиничные комплексы сформировали бы вокруг такого производителя моментально. Однако орловская земля привлекла итальянских инвесторов массой других преференций.

Главной из них потенциальные резиденты ОЭЗ назвали близость к сырью для производства и готовность местных производителей нарастить выпуск гипса. Второй не менее важный фактор - кадровый потенциал региона.

- Производство в Орловской области позволит нам использовать местное сырье, а также привлечь местных жителей для обучения, - отметил инвестор Федерико Полидори. - Всего на заводе будут работать 150 человек. 20 из них должны будут пройти обучение управлению и работе в технических отделах, под руководством наших и итальянских, и российских специалистов.

Федерико Полидори сообщил, что сначала на заводе планируют выпускать до 16 тысяч керамических изделий в сутки, однако к 2025 году и ассортимент, и объем производства итальянские инвесторы намерены расширить. После этого количество рабочих мест здесь вырастет вдвое: потенциальные резиденты ОЭЗ уверены, что в Орловской области с обучением кадров проблем не будет и с нехваткой специалистов компания не столкнется, а если все планы удастся выполнить, то итальянский производитель построит еще несколько фабрик в регионе.

Набор налоговых льгот для потенциальных резидентов промышленных площадок усиливает конкуренцию

Кроме всего этого, потенциальные инвесторы уже увидели заинтересованность местного бизнеса в сотрудничестве с ними. Помимо производителей гипса, работать с новым предприятием готовы местные производители упаковки, типографии, предприниматели из сферы торговли и гостинично-ресторанного комплекса. Все это и стало стимулом вложить в орловскую фабрику восемь миллионов евро.

Международный интерес

Помимо итальянских инвесторов, орловскими условиями для нового бизнеса заинтересовались бельгийцы. С деловым визитом в регионе побывала делегация из этой страны, итогом встречи стала договоренность более подробно представить потенциальным инвесторам возможности для развития инвестпроектов.

В Липецкой области такую заинтересованность в который раз выказали немецкие предприниматели. Здесь уже работают свыше десятка компаний с немецким капиталом, в том числе такие гиганты, как ROPA, HORSH, KWS, LANXESS, RAZIONAL, OBO Bettermann, Viessmann, и, по словам их представителей, импонирует им тот самый липецкий подход к сопровождению инвестиционных проектов, который и позволяет очень быстро и эффективно выбирать площадку под будущее производство, оперативно обеспечивать его необходимыми ресурсами, а также сопровождать проект от закладки первого символического камня до старта производственных линий. Последнее не требует особенных финансовых вложений, но ценится едва ли не дороже прочего и тоже стало фактором, благодаря которому инвестиционная привлекательность региона продолжает неуклонно расти. Генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг и вовсе назвал быстрое решение всех вопросов в липецком темпе фишкой области.

- Поэтому здесь и так много иностранных компаний, - заметил он.

В самих же российских регионах уверены: растущая активность иностранных инвесторов не только позитивный знак постепенного выхода экономики из коронавирусного кризиса, но и масса возможностей для добрых перемен.

- Выгода от прихода на территорию области ведущих мировых концернов очевидна. И она измеряется не только финансами, но и новыми технологиями, особенностями менеджмента, системами управления, которые активно внедряются, - считает заместитель главы администрации Липецкой области Сергей Курбатов. - А создание высокопроизводительных рабочих мест ведет к росту благосостояния жителей.