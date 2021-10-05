Медработники в школах и детсадах Москвы cмогут вести прием в ЕМИАС

Теперь врачи и фельдшеры в школах и детских садах могут вести прием в ЕМИАС. При оказании медпомощи детям они могут заполнять электронный протокол в системе "ЕМИАС.Школа", а также направлять ребенка на лабораторные, инструментальные исследования и процедуры в городские поликлиники.

Все внесенные данные будут храниться в цифровом виде и будут доступны в электронной медкарте как врачам, так и родителям. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

"Единая цифровая платформа здравоохранения Москвы открывает перед нами все больше возможностей для обеспечения преемственности оказания медицинской помощи детям. Очередным шагом на этом пути стала цифровизация работы медблоков школ и детских садов. Ранее все обращения ребенка при внезапных острых состояниях и заболеваниях фиксировались на бумаге в журнале приема амбулаторных больных. Для направления на дополнительную консультацию специалиста или на диагностические исследования требовалось обращение в городскую поликлинику. Теперь в этом нет необходимости: медработникам в школах и детских садах доступна электронная медкарта со всей актуальной информацией о ребенке и система "ЕМИАС. Школа", в которой медик может вести протокол осмотра и открывать необходимые направления. Более того, все данные, созданные работником медблока в ЕМИАС, будут доступны как врачам поликлиник, так и родителям в электронной медкарте".

Кроме того, в настоящее время в электронный формат переведены и медкарты для образовательных учреждений по форме 026, что избавило родителей, чьи дети в этом году пошли в первый класс школы или в детский сад, от сбора лишних справок. Теперь они оформляются врачом в поликлинике в электронном виде с использованием единой цифровой платформы здравоохранения столицы. Документ автоматически собирается на основании данных из ЕМИАС и доступен как в поликлинике, так и в медицинском кабинете школы или детского сада в системе "ЕМИАС.Школа". Данные в карте обновляются автоматически по мере появления в ЕМИАС новой информации о ребенке.

В цифровой формат также в скором времени будет переведен и процесс протоколирования результатов осмотра детей в городских образовательных учреждениях на чесотку и педикулез. Теперь медработники в школах и детсадах будут фиксировать результаты осмотра в электронных медкартах учащихся. Ранее каждый случай выявленного педикулеза и чесотки специалисты заносили в 7 бумажных форм.

Также напомним, что в настоящий момент родители и опекуны могут посмотреть в электронных медкартах своих детей протоколы осмотров врачей в городской поликлинике, результаты лабораторных и инструментальных исследований, а также выписки из стационаров, действующие рецепты, историю вакцинации детей, а также имеют возможность загрузки сканов прививок и иммунодиагностических тестов, выполненных в частных и федеральных клиниках, и прочих медицинских документов. Для удобства все документы из медкарты можно скачать и затем отправить через мессенджеры или электронную почту.

Для доступа к медкарте пользователю необходимо быть старше 15 лет, иметь московский полис ОМС и, главное, - оформить доступ к ЭМК на портале mos.ru.

Подать заявку на предоставление доступа к своей электронной медицинской карте и карте ребенка можно через стандартную или полную учетную запись.

Внедрение подобных решений стало возможным благодаря единой цифровой платформе здравоохранения. Она разработана и развивается совместно столичным комплексом социального развития и Департаментом информационных технологий.