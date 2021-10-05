В Мордовии назначили главу правительства и 7 вице-премьеров

На состоявшейся сегодня второй сессии Госсобрания Мордовии нового созыва депутаты поддержали предложенные главой РМ Артемом Здуновым кандидатуры на ряд ключевых постов в правительстве региона. В итоге кресло премьера занял Владимир Сидоров.

Ранее 59-летний чиновник много лет возглавлял республиканский минсельхоз в ранге первого вице-премьера. А в феврале текущего года после отставки Владимира Сушкова был назначен и.о. председателя правительства РМ.

У нового главы мордовского кабмина будет семь заместителей. На пост первого зампреда большинством голосов согласована кандидатура Игоря Фрейдина, ранее выдвигавшегося в кандидаты Госдумы РФ от республики, однако не прошедшего в главный законодательный орган страны.

Еще один новичок в правительстве республики - Александр Герасин, предложенный на должность вице-премьера, курирующего правовой блок.

Прибывшие минувшей зимой из Казани Наталья Таркаева и Инсаф Хайруллин уже успели поработать в правительстве Мордовии. Вице-премьер Таркаева будет курировать финансово-экономический блок, Хайруллин - строительную отрасль.

Одна из самых опытных членов правительства РМ - Галина Лотванова - сохранила кресло вице-премьера по социальным вопросам. Остался на прежнем посту и зампред Игорь Чадов - министр ЖКХ, энергетики и гражданской защиты населения РМ.

А вице-премьер Раиса Цыбизова, прежде трудившая первым заместителем главы минсельхоза, возьмет под свое начало сельское, лесное хозяйство и ветеринарию.

Напомним, что в феврале Артем Здунов отправил в отставку правительство Мордовии. Все министры работали в ранге исполняющих обязанности. После избрания Здунова на пост главы РМ членам правительства, согласно Конституции республики, пришлось повторно сложить полномочия.