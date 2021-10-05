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05.10.2021 21:30
Рубрика: Происшествия

В Сочи из-за повредившего дома оползня эвакуировали 70 человек

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба администрации Сочи Фото: Пресс-служба администрации Сочи
Фото: Пресс-служба администрации Сочи

Сегодняшний оползень повредил 22 частных дома в селе Сергей-Поле. В домах, оказавшихся в зоне бедствия, проживают более 70 человек, все они покинули жилища. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский, который провел заседание штаба по ликвидации последствий непогоды.

Фото: iStock
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"Пункт временного размещения в одном из гостиничных комплексов Лазаревского района подготовлен и готов принять людей, - отметил он. - Также совместно с правоохранителями мы организовали дежурство в зоне ЧС".

Мэр добавил, что в Сергей-Поле продолжаются работы по организации временной грунтовой дороги по улице Новошкольной длиной 300 метров. Сейчас отсыпали уже примерно 40 "КамАЗов" грунта.

Также из-за ливней значительно осложнилась ситуация на федеральной автомобильной дороге А-147 Джубга - Сочи. Частичные разрушения в течение дня произошли еще на трех участках. На месте работают специалисты упрдор "Черноморье". Совместно с ГИБДД на проблемных участках организовано реверсивное движение, чтобы не допустить дальнейшие подвижки грунта.

Сейчас проектировщики и геологи проводят обследование, чтобы найти оптимальные технические решения по инженерной защите склонов, прилегающих к аварийным участкам.

Местные власти приняли решение ограничить движение тяжеловесных автомобилей массой более 12 тонн и негабаритного транспорта. Исключение составит только транспорт организаций систем жизнеобеспечения города, к примеру, мусоровывозящей техники. Остальным будет предложена временная перегрузка и доставка товаров в город малотоннажными грузовыми автомобилями.

"По моему поручению в Сочи уже сформированы мониторинговые группы, они встретятся с каждой семьей и определят кому и какая именно требуется помощь, - резюмировал Алексей Копайгородский. - Также анализом ущерба занимается группа краевого министерства ГО и ЧС. Для связи с гражданами создана горячая линия. Важно оказать максимальную поддержку людям, оказавшимся в беде, начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая общением с психологами".

Муниципальный оперативный штаб продолжит работу в круглосуточном режиме до полной ликвидаций последствий ЧС.

Как ранее сообщала "РГ", в Сочи из-за оползня, повредившего дома, ввели локальный режим ЧС. Сотрудники прокуратуры Краснодарского края начали проверку по факту подвижки грунта в результате обильных осадков.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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