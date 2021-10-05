Сноуден о сбое в работе соцсетей: На один день мир стал более здоровым

Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден прокомментировал произошедший в понедельник масштабный сбой в работе Facebook и Instagram. Когда соцсети "таинственным образом" отключаются, то "на один прекрасный день мир становится более здоровым местом", написал Сноуден в Twitter.

Напомним, накануне в работе сервисов WhatsApp, Instagram и Facebook произошел сбой, который привел к их полному отключению. Начиная примерно с 18:30 мск и на протяжении почти семи часов пользователи не могли обновить ленты новостей в мобильных приложениях и на сайтах Facebook и Instagram, отправить сообщение и позвонить через WhatsApp.

Ранее на произошедшее отреагировал российский сенатор Алексей Пушков. По его словам, даже если бы Facebook вдруг исчез, а за ним и другие платформы, мир не рухнул бы и продолжал бы идти своим путем. И выяснилось бы, что можно жить и без Facebook, и что его можно заменить, и что вообще это надуманная искусственная потребность.