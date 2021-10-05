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05.10.2021 10:58
Рубрика: Происшествия

В Мордовии задержали главу "КС Банка"

Текст: Валентина Зотикова

Председатель правления "КС Банка" и депутат Госсобрания Мордовии Владимир Грибанов задержан. Фактический руководитель регионального банка, у которого в августе была отозвана лицензия, подозревается в фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Как сообщил Следственный комитет России, уголовное дело в отношении 61-летнего бизнесмена и политика возбуждено по материалам УФСБ по РМ.

По данным СК, с января 2019-го по август 2021 года руководство банка по предварительному сговору вносило в отчетность, ежемесячно предоставляемую в ЦБ РФ, недостоверные сведения о сделках, обязательстве, имуществе и финансовом положении кредитной организации. Это привело к отзыву Центробанком РФ лицензии у "КС Банка" и назначению временной администрации.

Напомним, что прекращение работы последнего регионального банка привело, по сути, к финансовому коллапсу. Именно в его отделениях жители республики могли оплатить услуги ЖКХ и ряд других без комиссии. Кроме того, банк являлся партнером проекта "Единая социальная карта Республики Мордовия".

Следователи и оперативники УФСБ одновременно провели обыски по различным адресам. Изъятая документация изучается. Решается вопрос об избрании Владимиру Грибанову меры пресечения.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия

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